«Химки» о 20-летнем хавбеке «Спартака» Оганесяне «Трансфер и аренда – неинтересно. Хотим просто так забрать»

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Роман Терюшков рассказал об интересе «Химок» к хавбеку «Спартака» Степану Оганесяну.

«Мы сегодня [в среду] обсуждали этот вопрос, он же наш воспитанник, три года назад мы отдали его в «Спартак», но в основе он не играл.

Степан неплохой игрок, если будет желание, то рассмотрим его подписание. Трансфер мы точно не хотим, в аренду тоже неинтересно, хотим просто так забрать. Но этот вопрос еще не проработанный», – сказал член наблюдательного совета подмосковного клуба.

В 35 матчах минувшего сезона Олимп-ФНЛ на счету Оганесяна 6 голов и 9 результативных передач за «Спартак-2», который был закрыт месяц назад в связи с сокращением бюджета красно-белых.

Подробнее статистика 20-летнего полузащитника – здесь.

Контракт хавбека со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.

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