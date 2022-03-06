Депутат Терюшков: «Расширение РПЛ – основная задача. В этом году – до 18 клубов, дальше – до 20»

Роман Терюшков назвал увеличение числа участников приоритетной задачей.

– Сейчас основная задача – трансформация отечественного футбола и расширение РПЛ. В этом году – до 18 клубов, дальше – до 20.

Все это нужно для того, чтобы футбол приходил не только в регионы Центральной России, но и в Сибирь и на Дальний Восток. Мы большая футбольная семья.

– А как быть со стадионами?

– Мы должны полностью поменять структуры, в том числе лицензирование, в сторону упрощения, – сказал депутат Госдумы РФ и член наблюдательного совета «Химок».

В РПЛ, вероятно, будет 18 команд со следующего сезона. Основной аргумент – увеличение числа игр из-за отсутствия еврокубков («Чемпионат»)