Терюшков о Давыдове в «Химках»: «Помните, Федун его называл «русским Месси»? Если все пойдет нормально, шанс предоставим»

Роман Терюшков вспомнил о том, что называли «русским Месси».

В прошлом сезоне 27-летний нападающий забил 11 голов в 19 матчах за «Знамя Труда» во втором дивизионе Олимп-ФНЛ.

«Все ребята, имеющие контракты с клубом, находятся на сборах. В течение сбора будут приезжать футболисты, которые нам интересны.

Сегодня с нами уже Денис Давыдов, игрок «Знамени Труда». Помните, как он несколько лет назад играл за , а Федун его называл «русским Месси»?

Денис неплохо провел сезон в ФНЛ-2, он привел в себя в форму, сбросил достаточно большое количество килограммов. Если все пойдет нормально, то в команде он останется. В случае чего, конечно, шанс ему предоставим.

Все, кто должен был покинуть команду, уже ее покинули. Сейчас мы смотрим на то, кто и как работает на сборе, после чего уже примем все решения. Может быть, кто-то уйдет в аренду», – сказал член наблюдательного совета подмосковного клуба.