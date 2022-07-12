«Легионеры, уезжающие из России, – предатели! Они предают товарищей и людей, плативших им огромные деньги». Божович об иностранцах

Миодраг Божович осудил иностранных игроков, которые покидают клубы РПЛ.

«Отстранение российского футбола – это настоящий позор! Никто не должен трогать спортсменов. Все руководители, которые говорят, что спорт вне политики, врут. Спорт – это большая политика. И я думаю, изоляция продлится еще минимум 2-3 года.

Все легионеры, которые уезжают из России, – предатели! Они должны целовать руку, которая их кормит. У них были хорошие контракты. Не хочу сказать, что военная операция – хорошая вещь, но у легионеров ведь не было никаких проблем.

Сейчас они просто предают своих товарищей и всех тех людей, которые платили им огромные деньги. Ни в одной другой стране они бы не смогли заработать столько, сколько в России.

Но у такой большой страны есть очень много возможностей для развития футбола. Так что отстранение и отъезд легионеров пойдет только на пользу», – сказал бывший тренер «Амкара», «Ростова» и других команд .