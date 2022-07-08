Языджи интересен «Салернитане». Хавбек «Лилля» был в аренде в ЦСКА

Хавбек «Лилля» может продолжить карьеру в Серии А.

«Могу подтвердить, что «Салернитана» действительно интересуется Языджи», — сказал спортивный директор итальянского клуба Морган де Санктис.

Агент 25-летнего турка тоже подтвердил эту информацию.

«Да, действительно всерьез интересуется Языджи», — сказал Адем Чебеджи.

Во второй половине прошлого сезона полузащитник выступал на правах аренды за ЦСКА, но армейцы не сумели договориться с о его выкупе.

Ранее сообщалось, что «Салернитана» выкупила у хавбека Эмиля Бохинена и подписала экс-форварда «Краснодара» Эрика Бутхейма.