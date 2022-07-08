Языджи интересен «Салернитане». Хавбек «Лилля» был в аренде в ЦСКА

Хавбек «Лилля» Юсуф Языджи может продолжить карьеру в Серии А.
«Могу подтвердить, что «Салернитана» действительно интересуется Языджи», — сказал спортивный директор итальянского клуба Морган де Санктис.
Агент 25-летнего турка тоже подтвердил эту информацию.
«Да, «Салернитана» действительно всерьез интересуется Языджи», — сказал Адем Чебеджи.
Во второй половине прошлого сезона полузащитник выступал на правах аренды за ЦСКА, но армейцы не сумели договориться с «Лиллем» о его выкупе.
Ранее сообщалось, что «Салернитана» выкупила у ЦСКА хавбека Эмиля Бохинена и подписала экс-форварда «Краснодара» Эрика Бутхейма.