Языджи интересен «Салернитане». Хавбек «Лилля» был в аренде в ЦСКА

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Хавбек «Лилля» Юсуф Языджи может продолжить карьеру в Серии А.

«Могу подтвердить, что «Салернитана» действительно интересуется Языджи», — сказал спортивный директор итальянского клуба Морган де Санктис.

Агент 25-летнего турка тоже подтвердил эту информацию.

«Да, «Салернитана» действительно всерьез интересуется Языджи», — сказал Адем Чебеджи.

Во второй половине прошлого сезона полузащитник выступал на правах аренды за ЦСКА, но армейцы не сумели договориться с «Лиллем» о его выкупе.

Ранее сообщалось, что «Салернитана» выкупила у ЦСКА хавбека Эмиля Бохинена и подписала экс-форварда «Краснодара» Эрика Бутхейма.

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