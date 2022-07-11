Орлов о «Зените»: «Собчак дал 4 млрд рублей безвозвратной ссуды на развитие команды. Во многом за счет этих денег клуб вернулся в высшую лигу»

рассказал, за счет чего удалось вернуться в высшую лигу России.

– Повезло «Зениту», что бразильцы пришли, особенно осознаешь это сейчас, когда пошли санкции.

– В спорте без доли везения не бывает. И Семак в этом смысле, конечно, счастливчик. Понятно, что и он много сил и таланта вкладывал, и его тренерский штаб, однако Фортуна могла отвернуться, а она улыбнулась.

А я ведь стоял и у истоков возвращения в Ленинград Павла Садырина. Тогда Анатолия Собчака только избрали мэром, и он пригласил меня в Ленсовет пообщаться. У нас были прекрасные отношения еще со времен, когда он профессорствовал, я его в эфиры приглашал.

Он ко мне относился с уважением, потому что был еще и театралом, а у меня брат – кинорежиссер, все друзья – артисты. Мы на этой почве сошлись. И потом, он очень спорт уважал. А я только прилетел из США, меня американцы готовили к роли руководителя пресс-службы Игр доброй воли.

Собчак говорит: «Геннадий, как сделать, чтобы футбол в Ленинграде поднялся?» Напомню: «Зенит» тогда бултыхался в первой лиге.

«Ну, если это серьезный такой разговор...» – «Конечно серьезный, меня же постоянно на встречах теребят вопросами, когда у нас будет настоящий футбол». Тогда я сказал: «Садырина надо возвращать, Анатолий Александрович!»

Рассказал всю историю Павла Федоровича, а тот как раз летел со сборной с чемпионата мира, после которого его сняли. Мы все знали о нависшей над тренером угрозе, а Колосков ему пообещал, что отстоит. Но решали-то наверху, сразу поставив Романцева…

Мне Собчак в ответ на мое предложение сказал: «Свяжите меня с Павлом Федоровичем». Но я-то с тренером еще не говорил. Тем более было неизвестно, как он отреагирует на снятие со сборной – это же удар.

Полдня Садырин был вне зоны доступа. А потом все-таки ответил. Говорит: «Мне Колосков поддержку обещал, но… В случае чего я, наверное, в Испанию уеду». У него были хорошие связи в «Атлетико».

Я ему все карты и раскрыл: мол, Собчак приглашает вернуться, сделает для команды все, что надо, ты все-таки подумай.

И уже на следующий день Паша прилетел в Петербург. Помощник Собчака сообщил, что в 14:00 меня ждет мэр, будет Садырин. Пригласил меня. Я отказался. «Почему? Ты же автор всей этой идеи!» – «Я комментатор, зачем мне туда влезать?»

Зато вечером в эфире передачи «Спорт. Спорт. Спорт» я объявил: сегодня прилетел в Петербург и встретился с Собчаком.

Виталий Мутко в это время занимался командой первого дивизиона «Зенит». Они, наверное, оба со своим соратником из 20-го треста упали. Естественно, после такого у меня с президентом клуба Мутко отношения были сложные. Но зато весь город только об этой новости и говорил.

Так Собчак лично и без Мутко назначил нового-старого главного тренера. Мэр дал тогда 4 миллиарда рублей безвозвратной ссуды на развитие команды. И во многом за счет этих денег «Зенит» вернулся потом в высшую лигу: купили нескольких игроков, Садырин работал, – сказал журналист.