«Рома» может подписать Белотти и Хамеса. Андреа общался с Моуринью

может заключить контракт с нападающим сборной Италии Андреа Белотти.

Форвард покинул «Торино» в качестве свободного агента и, как передает RomaPress со ссылкой на Corriere della Sera, заинтересован в переходе в римский клуб.

Футболист уже общался с главным тренером «волков» и ждет, когда ему будет сделано официальное предложение. Утверждается, что сперва команде придется расстаться с некоторыми игроками.

Журналист Мохамед Эльгазар сообщает, что «Роме» также интересен полузащитник , сейчас представляющий . Колумбиец хочет вернуться в Европу, и итальянская команда могла бы его подписать.

Со статистикой 28-летнего Белотти можно ознакомиться здесь, 30-летнего Родригеса – тут.