«Рома» может подписать Белотти и Хамеса. Андреа общался с Моуринью

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«Рома» может заключить контракт с нападающим сборной Италии Андреа Белотти.

Форвард покинул «Торино» в качестве свободного агента и, как передает RomaPress со ссылкой на Corriere della Sera, заинтересован в переходе в римский клуб.

Футболист уже общался с главным тренером «волков» Жозе Моуринью и ждет, когда ему будет сделано официальное предложение. Утверждается, что сперва команде придется расстаться с некоторыми игроками.

Журналист Мохамед Эльгазар сообщает, что «Роме» также интересен полузащитник Хамес Родригес, сейчас представляющий «Аль-Райян». Колумбиец хочет вернуться в Европу, и итальянская команда могла бы его подписать.

Со статистикой 28-летнего Белотти можно ознакомиться здесь, 30-летнего Родригеса – тут.

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