Моуринью нравится Сауль. «Рома» контактирует с окружением хавбека «Атлетико»

Полузащитник может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как информирует As, намерена укрепить среднюю линию, и главный тренер считает испанца одним из лучших вариантов.

Теперь подписание 27-летнего футболиста стало приоритетной задачей римлян. Они уже контактируют с окружением игрока.

При этом из-за высокой зарплаты (около 8 млн евро чистыми) «Рома» вынуждена будет просить «Атлетико» отдать Сауля в аренду и возмещать часть ее расходов.

В прошлом сезоне испанец выступал за «Челси» и в АПЛ провел 10 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.