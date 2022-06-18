Моуринью нравится Сауль. «Рома» контактирует с окружением хавбека «Атлетико»

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Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как информирует As, «Рома» намерена укрепить среднюю линию, и главный тренер Жозе Моуринью считает испанца одним из лучших вариантов.

Теперь подписание 27-летнего футболиста стало приоритетной задачей римлян. Они уже контактируют с окружением игрока.

При этом из-за высокой зарплаты (около 8 млн евро чистыми) «Рома» вынуждена будет просить «Атлетико» отдать Сауля в аренду и возмещать часть ее расходов.

В прошлом сезоне испанец выступал за «Челси» и в АПЛ провел 10 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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