«Шахтер» объявил о расторжении контракта с Де Дзерби и его штабом

«Шахтер» и Роберто Де Дзерби расторгли контракт.

Решение о расторжении контракта принято по согласию сторон. Из украинского клуба вместе с Де Дзерби уходят его ассистенты. Соглашение тренера с клубом было рассчитано до лета 2023 года.

«Шахтер» благодарит Роберто Де Дзерби и его штаб за проделанную работу, профессионализм и за командные достижения. Желаем успехов в будущем, новых побед и больших достижений!» – сказано в сообщении клуба.

Итальянец возглавил «Шахтер» в мае 2021 года и до изменения ситуации на Украине успел стать победителем Суперкубка страны. На момент остановки чемпионата «Шахтер» занимал первое место.

Под руководством итальянца команда провела 30 матчей и выиграла 20 из них.

Роберто Де Дзерби: «Хочу вернуться в «Шахтер», какой бы команда ни была. Не могу даже думать о других клубах, хотя ко мне обращались»