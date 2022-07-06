Де Дзерби расторг контракт с «Шахтером» (Джанлука Ди Марцио)

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Роберто Де Дзерби Джанлука Ди Марцио Футбол

Роберто Де Дзерби больше не будет главным тренером «Шахтера».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянец расторг контракт с украинским клубом. Соглашение было рассчитано до лета 2023 года.

Де Дзерби возглавил команду в мае 2021 года и до изменения ситуации на Украине успел стать победителем Суперкубка страны. На момент остановки чемпионата «Шахтер» занимал первое место.

Роберто Де Дзерби: «Хочу вернуться в «Шахтер», какой бы команда ни была. Не могу даже думать о других клубах, хотя ко мне обращались»

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