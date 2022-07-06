Де Дзерби расторг контракт с «Шахтером» (Джанлука Ди Марцио)

Роберто Де Дзерби больше не будет главным тренером «Шахтера».

По информации журналиста , итальянец расторг контракт с украинским клубом. Соглашение было рассчитано до лета 2023 года.

Де Дзерби возглавил команду в мае 2021 года и до изменения ситуации на Украине успел стать победителем Суперкубка страны. На момент остановки чемпионата «Шахтер» занимал первое место.

Роберто Де Дзерби: «Хочу вернуться в «Шахтер», какой бы команда ни была. Не могу даже думать о других клубах, хотя ко мне обращались»