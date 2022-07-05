Дарио Срна: «Если ФИФА не поможет «Шахтеру» выжить, обратимся в суд. Мы лучший клуб Восточной Европы»

Директор заявил, что клуб готов обратиться в суд из-за правила ФИФА.

Ранее ФИФА постановила, что футболисты-легионеры имеют право приостанавливать контракты с украинскими клубами на сезон-2022/23.

«Многие люди говорят, что они поддерживают Украину, но не делают этого. К примеру, ФИФА, в отличие от УЕФА, не защищает украинский футбол и его игроков.

Мы как клубы стремимся найти определенный компромисс в этой сложной ситуации, потому что в противном случае мы бесплатно потеряем много игроков, в которых мы инвестировали.

ФИФА должна понимать, что она должна защитить всех игроков Украины – это их обязанность. Мы должны найти способ найти компромисс, иначе будет сложно и, возможно, придется обращаться в суд.

Мы будем бороться за наши клубы, потому что мы хотим, чтобы нас уважали. Мы лучший клуб в Восточной Европе, и мы будем бороться за этот имидж и уважение.

Остальные помогали нам. Президент УЕФА помог нам выжить, но ФИФА этого не делает. Если они этого не сделают, мы обратимся в суд.

Мы будем командой голодных украинских игроков. Сейчас пора выживать, быть как семья и делать что-то приятное для наших людей. Мы не разочаруем ни наших болельщиков, ни . Все, что мы делаем, мы делаем для них», – сказал Срна Mirror.