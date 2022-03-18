Роберто Де Дзерби: «Хочу вернуться в «Шахтер», какой бы команда ни была. Не могу даже думать о других клубах, хотя ко мне обращались»

рассказал о желании продолжить работу главным тренером «Шахтера».

Итальянский специалист покинул в конце февраля, как и ряд иностранных футболистов команды.

«Я мог бы тренировать другую команду. Ко мне обращались зарубежные клубы, но я не хотел даже обсуждать это.

Да, мы получили письмо, согласно которому мы все освобождены от обязанностей. Но я не могу так поступить, я не могу даже думать о работе в другой команде.

Я провел в стране 7 месяцев, за 10 дней их не сотрешь. Напротив, если чемпионат Украины рано или поздно возобновится, я бы хотел еще год поработать в «Шахтере», если, конечно, клуб этого сам будет хотеть. Это для меня в приоритете.

Я подожду, не появится ли возможность вернуться. И какой бы ни была команда, даже пускай без бразильцев, мы будем стремиться к победе. Для меня это было бы важно», – сказал Де Дзерби La Gazzetta dello Sport.

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