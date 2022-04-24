Тренер «Шахтера» Де Дзерби: «Раздражает, что футбол в России продолжается. В РПЛ спокойно играют, а нас этого лишили»

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Тренер «Шахтера» недоволен тем, что в России продолжают играть в футбол.

«Есть одна вещь, которая меня очень раздражает. Это то, что футбол в России продолжается. Тренеры, игроки в чемпионате России продолжают спокойно играть, не обращая внимания ни на что.

А мы не можем этого делать. Нас этого лишили. Мы должны были уехать из Укpaины. Мы не можем даже тренироваться дома.

В жизни есть вещи важнее футбола. Видеть таких коллег, которые просто спокойно работают… Это меня очень расстраивает.

Я вижу себя yкpaинцем. Все в моем штабе тоже чувствуют себя yкpaинцами. Нам очень больно от того, что происходит», – сказал Роберто Де Дзерби в интервью Terrikon.

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