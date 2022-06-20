«Бенфика» купила Нереса у «Шахтера» за 15 млн евро и продала Эвертона «Фламенго» за 13,5 млн

«Бенфика» объявила о приобретении полузащитника «Шахтера» Давида Нереса.
Контракт с бразильцем заключен до 2027 года. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, трансфер обошелся португальцам в 15 млн евро.
Нерес перешел в «Шахтер» из «Аякса» в январе, подписав контракт до 2026 года, но не успел провести ни одного матча за новый клуб. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
Также «Бенфика» сообщила о продаже вингера Эвертона Соареса «Фламенго».
Globo Esporte информирует, что за бразильца уплачено 13,5 млн евро, за счет бонусов сумма может вырасти до 16 млн. Также португальская команда получит 10% от средств, вырученных при последующей продаже футболиста. Еще полтора миллиона «Фламенго» обязан будет заплатить в том случае, если Эвертон будет членом команды по состоянию на декабрь 2025 года.
Со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Изображение: официальный сайт «Бенфики»