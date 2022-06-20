«Лацио» купил хавбека Маркоса Антонио у «Шахтера» за 8+2 млн евро

Полузащитник Маркос Антонио покинул «Шахтер» и продолжит карьеру в Серии А.

22-летний игрок присоединился к «Лацио», заключив, по информации инсайдера Николо Скиры, контракт до 2027 года с зарплатой в 2 млн евро за сезон.

Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, трансфер обошелся римлянам в 8 млн евро плюс 2 млн в качестве бонусов.

Бразилец выступал за с сезона-2018/19. За это время он провел 69 матчей в чемпионате , забив 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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