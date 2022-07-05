Селюк о прощальном матче Ротенберга: «За это «Локомотив» можно похвалить, хотя я давно этого не делал»

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Агент Бориса Ротенберга высказался о его участии в матче «Локомотива» с «Динамо»

С 2016 по 2022 годы защитник выступал за «Локомотив». Из-за проблем со здоровьем он не выходил на поле с декабря 2018 года. Этот матч станет для него прощальным. 

«Сыграет ли Борис и за «Динамо»? Готовится сюрприз, поэтому я даже не хочу вмешиваться. Дождемся 10-го числа, чтобы все сложилось. Эта игра подведет определенный итог его выступления в «Локомотиве». За это клуб можно только похвалить.

Будем надеяться, что с Бори начнется в «Локо» та ситуация, когда российские клубы будут красиво прощаться с футболистами, которые покидают команду или у кого заканчивается карьера. Насчет будущего будем говорить после 10 июля.

Боря три года боролся с тяжелейшей травмой, которую он все-таки победил. Уже за то, что «Локомотив» организовал этот прощальный матч, их можно похвалить, хотя я давно этого не делал.

Правильно, что этот матч против «Динамо», где Боря также провел часть своей карьеры», – сказал Дмитрий Селюк.

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