Селюк о прощальном матче Ротенберга: «За это «Локомотив» можно похвалить, хотя я давно этого не делал»

Агент Бориса Ротенберга высказался о его участии в матче «Локомотива» с «Динамо».
С 2016 по 2022 годы защитник выступал за «Локомотив». Из-за проблем со здоровьем он не выходил на поле с декабря 2018 года. Этот матч станет для него прощальным.
«Сыграет ли Борис и за «Динамо»? Готовится сюрприз, поэтому я даже не хочу вмешиваться. Дождемся 10-го числа, чтобы все сложилось. Эта игра подведет определенный итог его выступления в «Локомотиве». За это клуб можно только похвалить.
Будем надеяться, что с Бори начнется в «Локо» та ситуация, когда российские клубы будут красиво прощаться с футболистами, которые покидают команду или у кого заканчивается карьера. Насчет будущего будем говорить после 10 июля.
Боря три года боролся с тяжелейшей травмой, которую он все-таки победил. Уже за то, что «Локомотив» организовал этот прощальный матч, их можно похвалить, хотя я давно этого не делал.
Правильно, что этот матч против «Динамо», где Боря также провел часть своей карьеры», – сказал Дмитрий Селюк.