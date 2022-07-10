Линекер о победе Джоковича на «Уимблдоне»: «Наконец выиграл битву у австралийца». Это отсылка к скандалу на Australian Open

Гари Линекер пошутил по поводу победы Новака Джоковича на «Уимблдоне».
Серб стал чемпионом, обыграв в финале Ника Кириоса из Австралии (4:6, 6:3, 6:4, 7:6).
«Мои поздравления великолепному Новаку Джоковичу, который наконец выиграл битву у австралийца на корте», – написал бывший футболист сборной Англии.
Слово court переводится и как «корт», и как «суд». Слова Линекера можно перевести и как «наконец выиграл битву в суде у австралийца».
Англичанин сделал отсылку к скандалу с недопуском Джоковича на Australian Open. Сербского теннисиста, не привитого от коронавируса, не пустили в Австралию, аннулировали ему визу и вынудили уехать из страны после поражения в суде.
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