Линекер о победе Джоковича на «Уимблдоне»: «Наконец выиграл битву у австралийца». Это отсылка к скандалу на Australian Open

пошутил по поводу победы на .

Серб стал чемпионом, обыграв в финале из Австралии (4:6, 6:3, 6:4, 7:6).

«Мои поздравления великолепному Новаку Джоковичу, который наконец выиграл битву у австралийца на корте», – написал бывший футболист сборной Англии.

Слово court переводится и как «корт», и как «суд». Слова Линекера можно перевести и как «наконец выиграл битву в суде у австралийца».

Англичанин сделал отсылку к скандалу с недопуском Джоковича на . Сербского теннисиста, не привитого от коронавируса, не пустили в Австралию, аннулировали ему визу и вынудили уехать из страны после поражения в суде.

Джокович проиграл суд и уезжает из Австралии. Его признали антиваксером, угрозой порядку и могут не пустить обратно еще 3 года

Джокович – чемпион «Уимблдона»! Четвертый раз подряд! Взял 21-й «Большой шлем»!