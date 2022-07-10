Кириос о Джоковиче: «Он немного бог»

прокомментировал поражение в финале против – 6:4, 3:6, 4:6, 6:7.

«Он немного бог. По-моему, я хорошо играл, но…

В первую очередь поздравляю Новака и его команду. Я уже не знаю, сколько раз ты выиграл этот турнир.

Спасибо всем болдетям и судьям. У нас иногда бывают непростые отношения, но спасибо за то, что меня терпите.

И болельщики. Это были потрясающие две недели».

Также Кириос ответил на вопрос, добавил ли финал ему голода до побед.

«Вообще ни капли. Я так устал. После этого мне нужен заслуженный отдых.

Конечно, я очень доволен результатом – наверное, он лучший в моей карьере. И я надеюсь сюда вернуться, но не уверен».

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