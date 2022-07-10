Джокович опустится на 7-ю строчку рейтинга после победы на «Уимблдоне»

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Новак Джокович защитил титул на «Уимблдоне», обыграв в финале Ника Кириоса.

Несмотря на это, у Джоковича сгорят 2000 очков за прошлогодний титул – потому что в этом году ATP на «Уимблдоне» их не начисляет.

В результате серб опустится на седьмую строчку рейтинга. Последний раз он стоял так низко в августе 2018-го, когда был №10.

При этом Джокович опустился бы в рейтинге, даже если бы за турнир начислялись очки. Его бы обошел Рафаэль Надаль, не игравший в Лондоне в прошлом году, а в этом заработавший 720 баллов за полуфинал.

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