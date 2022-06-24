Стартовала продажа билетов на Суперкубок России «Зенит» – «Спартак». Минимальная цена – 900 рублей

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РФС объявил о старте продаж билетов на матч Суперкубка России «Зенит»«Спартак»

Реализация билетной программы будет проходить в два этапа, сообщается на официальном сайте РФС

На первом этапе, который пройдет с 24 по 29 июня, билеты смогут приобрести только владельцы уникальных промокодов, порядок распространения которых определяют клубы. 

Для этого «Зениту» и «Спартаку» выделены равные квоты в 30% от общей вместимости арены, которые в случае повышенного спроса могут быть увеличены еще на 10%. 

Минимальная стоимость билетов на игру – 900 рублей.

Матч «Зенит» – «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 9 июля. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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