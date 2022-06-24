Стартовала продажа билетов на Суперкубок России «Зенит» – «Спартак». Минимальная цена – 900 рублей

РФС объявил о старте продаж билетов на матч Суперкубка России – .

Реализация билетной программы будет проходить в два этапа, сообщается на официальном сайте .

На первом этапе, который пройдет с 24 по 29 июня, билеты смогут приобрести только владельцы уникальных промокодов, порядок распространения которых определяют клубы.

Для этого «Зениту» и «Спартаку» выделены равные квоты в 30% от общей вместимости арены, которые в случае повышенного спроса могут быть увеличены еще на 10%.

Минимальная стоимость билетов на игру – 900 рублей.

Матч «Зенит» – «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге на 9 июля. Начало – в 19:00 по московскому времени.