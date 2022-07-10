«Бавария» может купить Кейна после ухода Левандовского, но сделать это в 2022-м очень сложно

Нападающий Харри Кейн может покинуть и продолжить карьеру в Бундеслиге.

По информации Kicker, возможность трансфера англичанина рассматривает . Мюнхенцы не исключают, что все же покинет команду, и ищут ему замену.

Контракт Кейна рассчитан до 2024 года, и подписать его этим летом будет очень сложно. Через год данный вариант может стать более доступным.

В прошлом сезоне 28-летний нападающий забил 17 голов за 37 матчей в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.