«Кассьерра – наш новый скорострельщик. Молодец, сделал 4:0». Директор «Зенита» о матче со «Спартаком»

назвал форварда скорострельщиком после гола «Спартаку».

Новичок команды довел счет матча за OLIMPBET Суперкубок России до 4:0 в пользу «Зенита» после выхода на замену во втором тайме.

«У нас есть категория игроков, которая носит почетное прозвище Скорострельщик. Это, например, Саша Ерохин, который выходит и за короткое время отличается, чуть ли не рекорд держит российский по этому показателю.

Хочу отметить по матчу со и Андрея Мостового.

Ну а Кассьерра забил в первом матче за «Зенит». На исходе игры. Молодец, сделал 4:0 счет. Наш новый скорострельщик – Матео Кассьерра», – сказал генеральный директор .

Кассьерра забил в дебютном матче за «Зенит» – 4-й гол команды «Спартаку»