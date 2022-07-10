Гендиректор «Зенита» об освистывании Бакаева фанами «Спартака»: «Лучше бы освистывали тех, кто отвечает у них за переговоры»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Александр Медведев Олимп Суперкубок России Зелимхан Бакаев Р-Спорт Футбол

Гендиректор «Зенита» высказался об освистывании хавбека Зелимхана Бакаева.

Александр Медведев поделился мнением после матча за OLIMPBET Суперкубок России со «Спартаком» (4:0).

«Его освистали спартаковские болельщики. Лучше бы они тогда освистывали тех людей, которые отвечают [в «Спартаке»] за переговоры.

Я думаю, парень очень корректно себя вел. Он влился в команду, работает вне зависимости от того, когда выходит на поле – в начале [матча] или в середине», – сказал Медведев.

«Зенит» подписал Бакаева свободным агентом в середине июня. Ранее он выступал за красно-белых.

По антуражу Суперкубок стремился к финалу Кубка. Но «Зенит» слишком легко победил, а музыканты нарвались на хейт фанатов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные