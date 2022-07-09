Бакаев, Кассьерра и Зиньковский – в запасе на игру «Зенит» – «Спартак», Одоевский, Рыбус, Селихов, Малком, Денисов и Клаудиньо – в старте

«Зенит» и «Спартак» представили составы на игру за OLIMPBET Суперкубок России.

Матч пройдет сегодня на «Газпром Арене», начало – в 19:00 по московскому времени.

Главный тренер чемпионов России Сергей Семак выбрал следующих футболистов:

Вратарь: Даниил Одоевский.

Защитники: Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип.

Полузащитники: Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, , Клаудиньо, Малком.

Нападающий: Иван Сергеев.

Запасные: , Давид Бязров, Данил Круговой, Арсен Адамов, Деян Ловрен, Родригао, , , Андрей Мостовой, Кирилл Кравцов, Матео Кассьерра.

Главный тренер победителей БЕТСИТИ Кубка России Гильермо Абаскаль представил следующий состав:

Вратарь: .

Защитники: Георгий Джикия, Мачей Рыбус, Никита Чернов.

Полузащитники: Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Квинси Промес.

Нападающий: Александр Соболев.

Запасные: Александр Максименко, Михаил Волков, Павел Маслов, Максимилиано Кофрие, Леон Классен, Николай Рассказов, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Владислав Шитов, Шамар Николсон.

Олимп Суперкубок России. «Зенит» против «Спартака». Малком, Соболев, Одоевский и Денисов играют. Видеотрансляция начнется в 19:00