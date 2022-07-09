У Сергеева 6 (5+1) очков в 7 последних матчах за «Зенит». Малком забил 3 гола в 5 последних играх

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Олимп Суперкубок России Малком Иван Сергеев Футбол

Иван Сергеев забил 5 голов в 7 последних официальных матчах за «Зенит»

Нападающий открыл счет в матче против «Спартака» в матче за OLIMPBET Суперкубок России (2:0, первый тайм). Ранее он забивал в играх против «Алании» (2:2, пен. 5:6), «Краснодара» (3:1), «Локомотива» (3:1) и «Химок» (1:0). В матче с «Локо» он также записал на свой счет результативную передачу. 

Для Малкома, забившего второй мяч в игре против «Спартака», этот гол стал третьим в пяти последних матчах. Ранее бразилец забивал «Локомотиву» и «Краснодару». 

Подробную статистику Сергеева можно найти здесь, а Малкома – здесь

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак». 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные