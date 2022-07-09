«Зенит» – эталон российского футбола, лучший по игрокам, как его победить?» Погребняк о Суперкубке

считает «Зенит» фаворитом матча за OLIMPBET Суперкубок России.

«Вчера состоялся матч легенд, поэтому хотелось бы сегодня продолжения.

Что я жду от матча? Это будет битва за трофей принципиальных соперников, думаю, мы вправе сегодня ожидать результативной игры, так как «Спартак» в межсезонье много забивал, а «Зенит» вообще накачан высококвалифицированными футболистами, которые могут здорово скреативить впереди, поэтому будет результативно и красочно, как это было в финале Кубка России. Свои предпочтения отдам «Зениту».

«Спартак» не может победить «Зенит» в Санкт-Петербурге на протяжении десяти лет. «Зенит» сейчас – это эталон российского футбола, поэтому как его можно обыграть, если по футболистам это лучший клуб России? Пока я не вижу, за счет чего его могли бы сместить с пьедестала», – заявил экс-форвард сборной России.

OLIMPBET Суперкубок России. «Зенит» против «Спартака». Малком, Соболев, Одоевский и Денисов играют. Видеотрансляция начнется в 19:00