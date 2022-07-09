Абаскаль перед «Зенитом»: «У «Спартака» было не так много времени на подготовку, но мы должны показать максимум»

Главный тренер Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от игры с .

Команды сыграют за OLIMPBET Суперкубок России на «Газпром Арене», начало – в 19:00 по московскому времени.

«У нас было не так много времени, как вы знаете, на подготовку, но сегодня мы должны будем показать свой максимум, чтобы каждый из футболистов выложился на поле на 100 процентов и показал результат.

Сегодняшний матч покажет, чего мы добились и на каком уровне находимся», – заявил .

OLIMPBET Суперкубок России. «Зенит» против «Спартака». Малком, Соболев, Одоевский и Денисов играют. Видеотрансляция и текстовый онлайн начнутся в 19:00