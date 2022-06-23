У Дембеле есть предложения от «Барсы», «Челси», «ПСЖ» и «Баварии». Он выберет в ближайшие дни

У вингера «Барселоны» есть предложения от четырех клубов.

Как пишет Marca, контракты футболисту, который через неделю станет свободным агентом, предложили , «ПСЖ», и .

На предложение каталонского клуба француз еще не ответил – ситуация находится в тупике. Игрок хотел бы остаться в «Барселоне», а Хави с момента прихода в клуб давит на руководство и уговаривает подписать с Дембеле контракт. Однако «Барса» не собирается улучшать предложение, сделанное ранее.

Для тренера «Челси» Томаса Тухеля трансфер Усмана – это приоритетная цель. Сейчас у лондонского клуба наилучшая позиция для переговоров. поддерживает контакты с Дембеле даже после прихода в клуб Луиша Кампуша. «Бавария» хотела подписать игрока, но в последние дни ее интерес к нему ослаб.

В ближайшие дни хавбек примет решение о будущем.

Ранее сообщалось, что Усман склоняется к подписанию нового контракта с «Барселоной».

Дембеле провел 32 матча за «Барсу» в прошлом сезоне, забил 2 гола и сделал 13 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.