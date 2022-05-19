«Челси» хочет подписать нескольких игроков летом и следит за Кимпембе, Хименесом, Райсом, Тчуамени и Гвардиолом

хочет подписать нескольких новичков летом.

По данным Goal.com, помимо Жюля Кунде, лондонский клуб рассматривал нескольких центральных защитников – Преснеля Кимпембе из , Йошко Гвардиола из и Хосе Хименеса из .

Кроме того, «Челси» хотел бы усилить и полузащиту. Клуб следит за Декланом Райсом («Вест Хэм») и Орельеном Тчуамени ( ). Также лондонцам интересен левый защитник «Брайтона» Марк Кукурелья.

Новички могут появиться и в атаке лондонского клуба, но возможное усиление этой зоны зависит от продаж. Клуб следит за ситуацией, сложившейся вокруг форварда «Баварии» Роберта Левандовского, который заявил, что хочет сменить клуб летом.

Летом «Челси» хочет подписать нескольких футболистов, но все зависит от того, как скоро будет оформлена продажа клуба. Также на ситуацию повлияют возможные сделки на выход и возвращение игрок из аренд.

Так, ожидается, что Конор Галлахер вернется из аренды в «Кристал Пэлас» и будет бороться за место в составе. Еще не решено, останется ли он в клубе. У остальных арендованных футболистов тоже будет шанс побороться за место в «Челси», так как у многих игроков клуба есть неопределенности по контрактам. Это касается полузащитников Жоржиньо и Нголо Канте, а также защитников Маркоса Алонсо и Сесара Аспиликуэты.

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