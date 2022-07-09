Адебайор об Аршавине: «Тренировка завершается в 11 – в 11:03 он уже в своей машине. Не ждите, что он пойдет в спортзал или на йогу»

охарактеризовал .

– Конечно, мы помним, что ты играл еще с Аршавиным. В первом сезоне в «Арсенале» он смотрелся реально большой звездой. А потом что-то случилось. Люди стали называть его талантливым, но ленивым. Каково твое мнение?

– Я бы не называл Аршавина ленивым, я бы назвал его «мне плевать». Это игрок, который не парится вообще ни о чем. Тренировка в 9, он приходит, садится, выглядит устало, не общается, но когда начинается тренировка – он нормально работает. Когда надо пасовать – пасует, когда надо прыгать – прыгает, когда надо бежать – бежит. Все делает нормально.

Но не ждите от Аршавина, что он пойдет в спортзал. И не ожидайте встретить его на йоге. А мы все занимались пилатесом, йогой… растяжкой, принимали контрастные ванны, плавали… так вот там мы Аршавина не встречали.

Тренировка завершается в 11, и в 11:03 он уже в своей машине. Мы спрашивали его: а когда ты успел душ-то принять? Бро, ты слишком быстрый. А я после тренировки еще просил парней, Клиши того же, поделать на меня кроссы, чтобы поработать над завершением, 20-30 минут я на это тратил, естественно, когда я приходил в раздевалку, Аршавина уже давно не было на базе. И не было видно, что он наряжался, чтобы рвануть с тренировки в город. Одевался как придется – «мне плевать», – сказал бывший нападающий .