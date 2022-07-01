считает великим футболистом.

«Аршавин – отличный игрок. Он великий, невероятный футболист. Расслабленный игрок, который никогда не чувствует давления. Я пытался давать ему советы, мы были довольно близки в . У него есть талант создавать моменты из ничего.

Несмотря на то, что он никогда не чувствовал давления, он всегда был сконцентрирован в важных матчах и много тренировался, играя на одинаково высоком уровне.

Он талантливый игрок. Если вы забиваете четыре гола «Ливерпулю» на «Энфилде» – это самое сложное, что может быть в футболе. И этот невысокий человек смог сделать это. Он был особенным игроком», – сказал бывший одноклубник Аршавина по «Арсеналу».