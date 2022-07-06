Эммануэль Адебайор: «Аршавин – великий футболист, жаль, что реализовал себя максимум на 50%. Он первым уходил с тренировок»

Эммануэль Адебайор сравнил Андрея Аршавина и Романа Павлюченко.
– Кто талантливее: Аршавин или Павлюченко?
– Безусловно, Аршавин.
– Почему?
– Он играл как убийца. Аршавин действительно великий футболист. Он мог видеть на поле и делать то, что никто не видел и не делал. Просто фантастические вещи. Жаль, что он реализовал себя максимум на 50 процентов.
– Вы тоже так считаете?
– Он очень талантливый и, очевидно, ему нравилось ничего не делать. Когда тренировка заканчивалась, первым игроком, кто уходил, был Аршавин. Он очень быстро принимал душ и валил. Это нехорошо.
Но вообще русский менталитет очень близок к западно-африканскому, – сказал бывший игрок «Арсенала» и «Тоттенхэма».