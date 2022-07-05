Адебайор про Аршавина: «Cлышим звуки секса из соседнего кабинета в перерыве. Андрей порно смотрел, оказывается»

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Эммануэль Адебайор рассказал об интересе Андрея Аршавина к порнографическим материалам.

– Вы немного поиграли с Аршавиным в «Арсенале». Есть какая-то сумасшедшая история, связанная с ним?

– Пожалуйста! Играем какой-то матч. Перерыв. Мы в раздевалке. И вдруг слышим звуки из соседнего кабинета врачей и массажистов. Такие характерные звуки, которые обычно раздаются во время секса.

Оказывается, Аршавин смотрел там порно на компьютере. Это было очень забавно.

Я не знал ни одного игрока, который бы смотрел порно в перерыве матча! Только Аршавина, ха-ха. Но самом деле, у меня всегда были отличные отношения с Андреем, – заявил бывший форвард «Арсенала».

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