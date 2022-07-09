Эммануэль Адебайор: «Роналду в матчах показывает 3-5% того, что вытворяет на тренировках. Самый крутой партнер»

Теги Криштиану Роналду Эммануэль Адебайор Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Эммануэль Адебайор назвал Криштиану Роналду лучшим партнером по команде. 

Футболисты играли вместе за мадридский «Реал»

«Самый крутой партнер – это просто, CR7, Криштиану Роналду. Вы, ребят, видите Криштиану Роналду в матчах. А у меня была возможность видеть его в каждодневной тренировочной работе. Он немыслимый.

Я так скажу: он в матчах показывает 3-5% того, что он способен вытворять на тренировках. На тренировках он просто издевался над нами. Это как если бы я играл со своей дочкой. И я не преувеличиваю. Это реально так. Проигрывая в двусторонке с любым счетом, он может включиться и забить 7 голов за 2 минуты! Он невероятен!» – сказал Адебайор. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные