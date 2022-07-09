Эммануэль Адебайор: «Роналду в матчах показывает 3-5% того, что вытворяет на тренировках. Самый крутой партнер»

назвал лучшим партнером по команде.

Футболисты играли вместе за мадридский .

«Самый крутой партнер – это просто, CR7, Криштиану Роналду. Вы, ребят, видите Криштиану Роналду в матчах. А у меня была возможность видеть его в каждодневной тренировочной работе. Он немыслимый.

Я так скажу: он в матчах показывает 3-5% того, что он способен вытворять на тренировках. На тренировках он просто издевался над нами. Это как если бы я играл со своей дочкой. И я не преувеличиваю. Это реально так. Проигрывая в двусторонке с любым счетом, он может включиться и забить 7 голов за 2 минуты! Он невероятен!» – сказал Адебайор.