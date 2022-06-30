Адебайор о Москве: «Один из красивейших городов Европы, лучше Мадрида. Испания ночью спит, а Москва – гуляет»

поделился впечатлениями от Москвы.

«В России я был 2-3 раза. Помню, я приезжал в Москву играть против «Спартака». Я жил во многих городах, но могу точно сказать, что Москва – один из красивейших городов Европы. Мадрид? Это очень тихий город. По моему мнению, Москва лучше . Испания ночью спит, а Москва – гуляет.

Мои планы в Москве: хорошо погулять, выпить, вкусно поесть и, конечно же, пошопиться. Я обожаю шопиться!» – сказал бывший игрок , «Тоттэнхэма», и «Реала».