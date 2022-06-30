Адебайор о Москве: «Один из красивейших городов Европы, лучше Мадрида. Испания ночью спит, а Москва – гуляет»

Эммануэль Адебайор поделился впечатлениями от Москвы.
«В России я был 2-3 раза. Помню, я приезжал в Москву играть против «Спартака». Я жил во многих городах, но могу точно сказать, что Москва – один из красивейших городов Европы. Мадрид? Это очень тихий город. По моему мнению, Москва лучше Мадрида. Испания ночью спит, а Москва – гуляет.
Мои планы в Москве: хорошо погулять, выпить, вкусно поесть и, конечно же, пошопиться. Я обожаю шопиться!» – сказал бывший игрок «Арсенала», «Тоттэнхэма», «Манчестер Сити» и «Реала».