Адебайор о Москве: «Один из красивейших городов Европы, лучше Мадрида. Испания ночью спит, а Москва – гуляет»

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Эммануэль Адебайор поделился впечатлениями от Москвы.

«В России я был 2-3 раза. Помню, я приезжал в Москву играть против «Спартака». Я жил во многих городах, но могу точно сказать, что Москва – один из красивейших городов Европы. Мадрид? Это очень тихий город. По моему мнению, Москва лучше Мадрида. Испания ночью спит, а Москва – гуляет.

Мои планы в Москве: хорошо погулять, выпить, вкусно поесть и, конечно же, пошопиться. Я обожаю шопиться!» – сказал бывший игрок «Арсенала», «Тоттэнхэма», «Манчестер Сити» и «Реала».

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