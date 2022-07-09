Интерес «МЮ» к Дибале не повлияет на позицию клуба по Роналду – его не продадут этим летом

Экс-нападающий «Ювентуса» может перейти в .

ESPN, ссылаясь на свои источники, сообщает, что английскому клубу предложили подписать аргентинца.

После перехода Ромелу Лукаку из «Челси» на правах аренды интерес «Интера» к Дибале снизился. Теперь представители Пауло хотят привлечь к форварду внимание английских клубов, и «Манчестер Юнайтед» входит в их число.

При этом в «Юнайтед» утверждают, что возможный переход Дибалы не изменит позицию клуба по будущему . Его не продадут этим летом.

28-летний футболист, выступавший за с 2015 года, в минувшем сезоне забил 15 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистика доступна здесь.