«МЮ» и «Арсенал» сделали запросы по Дибале. Форвард хочет получать 6+1 млн евро в год

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Несколько клубов сделали запросы по экс-форварду «Ювентуса» Пауло Дибале.

По данным La Repubblica, «Интеру», который уже давно интересуется аргентинцем, перед подписанием контракта с форвардом нужно продать нескольких футболистов. Уйти из «Интера» могут Алексис Санчес и Эдин Джеко.

В этой ситуации с Дибалой контактировали «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Наполи». Все эти клубы сделали запросы по форварду.

В новом клубе Пауло хочет получить 4-летний контракт с зарплатой 6+1 млн евро в год. Для «Наполи» такие финансовые запросы являются слишком высокими.

Ранее сообщалось, что интерес к Дибале проявляет «Монца».

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