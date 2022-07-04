«МЮ» и «Арсенал» сделали запросы по Дибале. Форвард хочет получать 6+1 млн евро в год

Несколько клубов сделали запросы по экс-форварду «Ювентуса» Пауло Дибале.
По данным La Repubblica, «Интеру», который уже давно интересуется аргентинцем, перед подписанием контракта с форвардом нужно продать нескольких футболистов. Уйти из «Интера» могут Алексис Санчес и Эдин Джеко.
В этой ситуации с Дибалой контактировали «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Наполи». Все эти клубы сделали запросы по форварду.
В новом клубе Пауло хочет получить 4-летний контракт с зарплатой 6+1 млн евро в год. Для «Наполи» такие финансовые запросы являются слишком высокими.
Ранее сообщалось, что интерес к Дибале проявляет «Монца».