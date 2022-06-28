Роналду предлагал свои услуги «Интеру». Клуб отказался из-за его большой зарплаты и возвращения Лукаку

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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду предлагал свои услуги «Интеру».

Как пишет La Repubblica, португалец через свое окружение предложил свои услуги не только «Роме», но и «Интеру».

«Нерадзурри» отказались от приглашения 37-летнего форварда, так как не готовы платить ему около 20 млн евро в год, которые он получает в «Юнайтед». Также на решение «Интера» повлияло скорое возвращение в клуб Ромелу Лукаку.

Сейчас итальянский клуб нацелен на подписание контракта с другим экс-форвардом «Ювентуса» – Пауло Дибалой.

В минувшем сезоне Роналду забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Вокруг Криштиану много слухов: бешенство из-за трансферов «МЮ» и переход в «Баварию». Чему верить?

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