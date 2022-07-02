Тотти о Роналду в «Роме»: «Было бы здорово, фанаты пришли бы в восторг. Но я никогда не верил в это»

Экс-капитан «Ромы» высказался о приглашении в команду.

«Честно говоря, я никогда не верил в это, я знаю текущую ситуацию. Но если бы это оказалось правдой, было бы здорово, фанаты «Ромы» пришли бы в восторг.

Переход Дибалы был возможен, действительно возможен. Но обстоятельства изменились, и возможность исчезла.

Теперь он будет играть за другую команду. Я не знаю, за какую именно. Я надеялся, что он переберется в Рим, мы общались с ним», – сказал Тотти в эфире Sky Sport Italia.

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