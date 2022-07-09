Слуцкий о популярности Медиалиги: «Не очень понятно. Значит, зрителей привлекает не футбол, а скандалы. Представьте такое в Германии»

с непониманием относится к Медиалиге.

«Я благодаря интервью Тарасова Ксении Собчак узнал, что существует Медиалига. Потом я чуть-чуть посмотрел, что там и Глушаков участвует. Я читал, что матчи собирают большое количество зрителей, просмотров. Поэтому поверхностно я немного в курсе.

Не знаю, для меня это удивительно, и если честно, не очень понятно. Представьте, что в Германии медиафутболисты собирают больше, чем команды Бундеслиги или второй Бундеслиги. Это означает то, что зрителей привлекает не сам футбол, а какие-то процессы, которые происходят рядом с футболом, какие-то скандалы, какие-то букмекерские дела, перфоманс, который происходит не на футбольном поле. Потому что не может профессиональная команда сравниваться с медиакомандой на футбольном поле. Если медиафутбол так популярен, это говорит о том, что у нас что-то более популярно, чем сам футбол.

Возможно ли через Медиалигу попасть в большой футбол? Ответ: нет. Почему? Вот Женя Савин – яркий пример. Он сказал: «Я сейчас соберу самых талантливых футболистов в стране, у нас в стране куча талантов, которых никто не видит». И что, сколько у него футболистов в «Красаве», которых он выбрал? Он посмотрел 4,5 тысячи футболистов. Он гипермедийный. Вот с этого просмотра у него в команде было два футболиста.

Вы можете это использовать как слоган: «Хотите попасть в профессиональный футбол, Медиалига дает такие возможности». Не дает она такие возможности», – сказал тренер .

Полуфинал Медиалиги в пике смотрели 122 тысячи. Ее матчи популярнее игр клубов РПЛ

Медиалига гремит везде. С блогерами играют Глушаков и Тарасов, есть ВАР и микрофоны на судьях, на поле искры и трэшток