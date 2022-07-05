Слуцкий о «Рубине» в Первой лиге: «Сложно сказать, что будет тотальное доминирование. Команда новая»

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о перспективах команды в Первой лиге.

– У нас ушли 14 человек по сравнению с зимними сборами. Сколько нас должно было пополнить, когда 14 человек у нас в команде нет? Поэтому новичков в команде количественно достаточно много.

Качественно – хорошие футболисты. Но сказать, что это будет тотальное доминирование в Первой лиге, сложно. Плюс это новая команда. Нам надо понять возможности внутри, ситуацию внутри.

Еще раз скажу: такие ситуации, как с Евтичем, не добавляют оптимизма. Настраиваемся на очень тяжелый длинный турнир. Понятно, что будем стараться решать задачу. Но я бы не сказал, что мы выглядим какими-то гиперфаворитами.

Причем все новички, которые пополнили нашу команду, несмотря на разговоры о каких-то невиданных зарплатах, – все до одного свободные агенты. Мы заплатили ноль за трансферы и ноль за агентские комиссии. Я бы не стал как недооценивать, так и переоценивать то, что мы сделали в это межсезонье.

– А зарплата?

– Это же все комплексные вещи. Если ты не тратишь на трансферы, агентов – понятно, что где-то зарплата будет чуть выше. Это вопрос стратегии. Все пришли в качестве свободных агентов, повторюсь, – сказал Слуцкий.

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