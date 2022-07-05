Слуцкий о прессе: «Популистско-дилетантская позиция – «Да что они там, только клипы снимают, ни фига не работают». Поэтому давно и не даю интервью спортивным СМИ»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил свое отношение к спортивной прессе.
– Вас критиковали за большое появление в медиа.
– Мне смешно слушать, когда это говорят, тем более ваши коллеги, журналисты. Начиная с января я не дал ни одного интервью и не появлялся нигде в медийном пространстве. Абсолютно.
Это был как раз тот период, когда уехали легионеры и начались все эти проблемы. Когда мы занимали с ходу четвертое место и попадали в еврокубки, как-то наша медиаактивность никак не влияла.
Популистско-дилетантская позиция: «Да что они там, только клипы снимают, ни фига не работают, ничего не делают». Ну хорошо.
А из уст ваших коллег когда это звучит – это вдвойне странно. Вы обязаны поддерживать медиаактивность и приветствовать ее.
Поэтому я уже давно и не даю интервью спортивным СМИ, – сказал Слуцкий.
Слуцкий дал интервью Уткину: цитировал «Ералаш», проводил тренировки для 4 игроков и назвал 2 (две!) своих ошибки