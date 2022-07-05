Гендиректор «Рубина» подтвердил готовность Слуцкого тренировать бесплатно: «Меня это подкупило»

высказался о готовности Леонида Слуцкого тренировать «Рубин» безвозмездно.

– Писали, что Слуцкий готов был работать бесплатно, но вы от этого варианта отказались.

– Так и есть.

– Как вы это [желание работать бесплатно] понимаете? Что это со стороны Леонида Викторовича?

– Мне кажется, это какое-то желание участвовать в жизни клуба. Не просто получать зарплату и еще что-то. Меня это очень подкупило.

– Начали больше уважать?

– Нет, и так уважал. Мы в очень хороших, дружеских отношениях, и в его профессионализме у меня нет никаких сомнений. Но он меня удивил, да, – сказал генеральный директор «Рубина».

Слуцкий хотел тренировать «Рубин» бесплатно. Клуб отказал, но сократил ему зарплату до 1 млн рублей в месяц