Бердыев про немецких тренеров: «Они одного штампа, не скажу, что глубоко разбираются в тактике. Приехал Гвардиола – другой взгляд на футбол»

Курбан Бердыев не в восторге от немецкой школы тренеров.
– К кому хотели бы поехать на стажировку?
– Еще раз поехал бы к Сарри и Гвардиоле.
– Сейчас модны немецкие тренеры. Тухель.
– Я не вижу в немецких тренерах ничего нового, они одного штампа, одного квадрата. Плюс-минус все ходят в одной зоне.
Говорить, что они глубоко разбираются в тактике, я бы не стал. На одном этапе меня восхищал Хенесс, потом остановился.
Они примерно одинаковы. Приехал Гвардиола, поработал там – сборная Германии другая, взгляд на футбол другой, – сказал бывший тренер «Рубина» и «Ростова» в эфире «Коммент.Шоу».
Бердыев прервал молчание: извиняется перед Федуном, критикует академию «Краснодара», в РПЛ смотрит только «Сочи»