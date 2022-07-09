Бердыев про немецких тренеров: «Они одного штампа, не скажу, что глубоко разбираются в тактике. Приехал Гвардиола – другой взгляд на футбол»

не в восторге от немецкой школы тренеров.

– К кому хотели бы поехать на стажировку?

– Еще раз поехал бы к Сарри и Гвардиоле.

– Сейчас модны немецкие тренеры. Тухель.

– Я не вижу в немецких тренерах ничего нового, они одного штампа, одного квадрата. Плюс-минус все ходят в одной зоне.

Говорить, что они глубоко разбираются в тактике, я бы не стал. На одном этапе меня восхищал Хенесс, потом остановился.

Они примерно одинаковы. Приехал Гвардиола, поработал там – сборная Германии другая, взгляд на футбол другой, – сказал бывший тренер «Рубина» и «Ростова» в эфире «Коммент.Шоу».

Бердыев прервал молчание: извиняется перед Федуном, критикует академию «Краснодара», в РПЛ смотрит только «Сочи»