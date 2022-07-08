Бердыев о срыве назначения в «Спартак»: «Хочу принести извинения Федуну. Я принял неправильное решение»

извинился перед за сорвавшееся назначение в «Спартак».

В 2016 году тренер был близок к назначению в московскую команду, однако переговоры сорвались. В 2019 году утверждалось, что после этого Федун написал Бердыеву гневное смс-сообщение: «Мудак!»

– Хочу принести извинения Федуну. Он пригласил меня, я поехал в Монако, мы ударили по рукам.

Потом произошла одна история, которую я не хотел бы озвучивать. Я принял неправильное решение. Не знаю, что меня сподвигло, но это решение было неправильным.

– Когда вы поняли, что ошиблись?

– Сразу.

– Когда получили сообщение от Федуна?

– Нет. Когда решение принял, прошло время, чувствовал, что поступил не по совести. Бывает такое: что-то все время давит и давит. Должна была появиться команда следующая – и она не появилась.

– Это единственный случай в вашей карьере, что вы жалеете о непереходе в команду?

– Да. Это всегда меня давило. Я понимал, что такое «Спартак». Когда речь уже пошла активно, я нигде не мог пройти. В самолете – спартачи. В автобусе – спартачи. В магазине – «Спартак». Куда ни посмотришь – везде болельщики .

– Если вас еще Федун позовет, вы уже не откажете?

– Я думаю, не позовет. Но если позовет, не откажусь, – сказал тренер иранского в «Коммент.Шоу».

Бердыев в «Коммент.Шоу»: извиняется перед Федуном, критикует академию «Краснодара», в РПЛ смотрит только «Сочи»