Курбан Бердыев: «Снимаю шляпу перед Галицким, но почему у «Краснодара» нет Макарова, Лесового, Бакаева? Они не нужны. Уткин и Шапи не нужны. Где личности?»

раскритиковал академию «Краснодара».

– Я шляпу снимаю перед Галицким и Федуном за то, что вкладывают свои деньги. Но всегда был против направления академии «Краснодара». Почему у них нет Макарова, Лесового, Бакаева? Они не нужны. Уткин не нужен, Шапи не нужен. Нужны те, кто бегает. Где личности?

Принципы тренировок «Краснодара» я знаю, там были мои футболисты. Они не согласны с этими методами – тактика, тактика, тактика. Личностей нет.

, как я понимаю, – это формирование личности, а не команды. Назовите мне выпускников «Краснодара», которые блещут где-то и играют супер?

– То, что вы выстраивали в Казани, – нет вообще казанских воспитанников. Есть из Набережных Челнов, Макаров выпал из «Нефтехимика».

– Основательно мы начали выстраивать после 2009 года. После того, как в 2013-м нас убрали, всех инструкторов академии (их Бердыев пригласил из «Вильярреала» – Sports.ru) выгнали. Пришли местные – практически все рухнуло.

После «Ростова» мы пытались все создать, но не получилось в связи с определенными событиями. Но структура была выстроена в 2013 году. Это был «Рубин», «Рубин-2», КАМАЗ, «Нефтехимик». Одна пирамида была, – сказал бывший тренер «Рубина» и «Ростова» в эфире «Коммент.Шоу».

Бердыев прервал молчание: извиняется перед Федуном, критикует академию «Краснодара», в РПЛ смотрит только «Сочи»