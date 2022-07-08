Ферран Торрес: «Роналду – один из лучших в истории. Вокруг «Барсы» всегда много слухов»

Ферран Торрес ответил на вопрос о возможном переходе Криштиану Роналду в «Барселону».
«Вокруг «Барсы» всегда много слухов. Криштиану – один из лучших в истории, и я не знаю, что сказать по этому поводу», – признался вингер «Барселоны».
Несколько дней назад Криштиану сообщил «Манчестер Юнайтед», что хочет сменить клуб. Сообщалось, что «Барселоне» форвард интересен, а Лапорта обсуждал возможный трансфер с агентом Жорже Мендешем.
В минувшем сезоне 37-летний нападающий забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.