Лапорта на вопрос о Роналду: «Барса» – очень привлекательный клуб для топ-игроков. Говорю не о ком-то конкретном, а о большинстве футболистов»

вновь ответил на вопрос о возможном переходе в «Барселону».

«Нам повезло, что большинство игроков хочет перейти в «Барсу». Когда такой шанс появляется, то все рассматривают этот вариант, их он воодушевляет, игроки думают об этом. Это касается абсолютного большинства игроков. Это ощущается.

Из-за своей истории – очень привлекательный клуб для топ-игроков. Я не говорю о каком-то конкретном футболисте. Мы по-прежнему остаемся очень привлекательным клубом, хоть сейчас у нас и есть временное отставание», – сказал президент «Барселоны».

Несколько дней назад Криштиану сообщил , что хочет сменить клуб. Сообщалось, что «Барселоне» форвард интересен, а Лапорта обсуждал возможный трансфер с агентом Жорже Мендешем.

В минувшем сезоне 37-летний нападающий забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Роналду должен уйти из «МЮ». Он нарушил главное правило сэра Алекса – поставил себя выше клуба