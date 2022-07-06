«Бавария» не рассматривает трансфер Роналду. Причины – высокая зарплата и сомнения в том, подойдет ли Криштиану для прессинга

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Криштиану Роналду не перейдет в «Баварию».

По информации Bild, мюнхенский клуб точно не планирует покупать нападающего «Манчестер Юнайтед».

Во-первых, чемпион Германии не заинтересован в трансфере португальца из-за его высокой зарплаты, которая бы нарушила структуру зарплатной ведомости «Баварии».

Во-вторых, в команде сомневаются, что 37-летний футболист подойдет под стиль тренера Юлиана Нагельсманна, базирующийся на прессинге.

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