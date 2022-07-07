Адвокат: «Бриттни Грайнер собиралась впопыхах, и запрещенное вещество оказалось в ее багаже случайно»

По словам адвоката Бриттни Грайнер Александра Бойкова, американская баскетболистка признает, что ввезла в Россию запрещенное вещество, но это произошло случайно.

«Мы надеемся на максимально мягкий приговор.

Бриттни выразила признательность за письмо президента Байдена. Безусловно, любой гражданин любой страны был бы признателен за личное письмо от президента.

Она ответственный человек, и она признала, что это было ее вещество, но она сказала, что привезла его в Россию неумышленно, так как собиралась впопыхах и оно оказалось в ее багаже случайно», – сказал адвокат.

В четверг, 7 июля, в Химкинском суде прошло второе заседание по делу о контрабанде наркотиков. Двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер полностью признала вину.

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